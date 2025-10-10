Leistenbruch: Monatelanges Warten auf OP-Termin
Patient verzweifelt
Thomas Grobauer hat einen Befund, der ihm einen Leistenbruch attestiert, und eine Überweisung von seiner Hausärztin fürs Spital. Trotzdem bekommt der 59-jährige Linzer in naher Zukunft keinen Termin. Mit diesem Schicksal ist er allerdings nicht alleine.
„Senior muss eineinhalb Jahre auf Hüft-OP warten – außer er zahlt“, titelte die „Krone“ am Dienstag. Den 63-Jährigen plagen seit einem Jahr Schmerzen, eine bitter nötige Operation scheint allerdings in weiter Ferne. Nach dem Artikel meldeten sich gleich zwei weitere Patienten, die mit ähnlichen Schicksalen zu kämpfen haben.
