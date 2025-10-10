Leistenbruch: Monatelanges Warten auf OP-Termin

„Senior muss eineinhalb Jahre auf Hüft-OP warten – außer er zahlt“, titelte die „Krone“ am Dienstag. Den 63-Jährigen plagen seit einem Jahr Schmerzen, eine bitter nötige Operation scheint allerdings in weiter Ferne. Nach dem Artikel meldeten sich gleich zwei weitere Patienten, die mit ähnlichen Schicksalen zu kämpfen haben.