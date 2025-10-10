16-jähriger Dealer versteckte Drogen in Unterhose

Bei umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten des Kriminaldienstes Vöcklabruck, einem 16-Jährigen aus Timelkam (OÖ) den gewerbsmäßigen Handel mit Cannabiskraut, Ecstasy-Tabletten und Kokain nachzuweisen. Komplizin soll eine erst 15-jährige Freundin gewesen sein.
Der Jugendliche wurde am 17. Mai bei einer Beschaffungsfahrt angehalten. Dabei hatte er 130 Stück Ecstasy-Tabletten in Socken und Unterhose versteckt. Bei den darauffolgenden Ermittlungen forschten die Kriminalbeamten etwa 40 Personen aus, die vom 16-Jährigen Suchtmittel gekauft hatten. Zudem stellte sich heraus, dass der 16-Jährige von zwei weiteren Jugendlichen unterstützt wurde.
In Nachtlokalen auf Kundensuche
Ein 18-jähriger Afghane aus Wien wird beschuldigt, Beschaffungsfahrten und Verkäufe durchgeführt zu haben, und eine erst 15-Jährige aus dem Bezirk Gmunden steht im Verdacht, potenzielle Käufer an den 16-Jährigen vermittelt zu haben. In erster Linie waren der 16-Jährige und der 18-Jährige in Nachtlokalen in Timelkam unterwegs und gingen dort wahllos auf Personen zu, um diesen ihre Suchtmittel anzubieten.
Schon mit 14 als Dealer aktiv
Weitere Übergaben fanden zudem in Vöcklabruck und Straßwalchen statt. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der 16-Jährige bereits Ende 2023, also im Alter von 14 Jahren, als Dealer aktiv gewesen sein soll. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 16-Jährige geständig, bis zu ein Kilogramm Cannabiskraut, knapp 400 Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Kokain an andere Jugendliche gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Er wird angezeigt.
