16-jähriger Dealer versteckte Drogen in Unterhose

Schon mit 14 als Dealer aktiv

Weitere Übergaben fanden zudem in Vöcklabruck und Straßwalchen statt. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der 16-Jährige bereits Ende 2023, also im Alter von 14 Jahren, als Dealer aktiv gewesen sein soll. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 16-Jährige geständig, bis zu ein Kilogramm Cannabiskraut, knapp 400 Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Kokain an andere Jugendliche gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Er wird angezeigt.