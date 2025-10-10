Bühnenkunstpreis geht an Regisseur Ulf Dückelmann

Jedes Jahr vergibt eine Jury, in der auch die „Krone“ einen Sitz hat, den Bühnenkunstpreis und einen Anerkennungspreis. Ausgezeichnet werden Produktionen, Initiativen, Regisseure und Schauspieler aus der Off-Szene. „Mit dem Bühnenkunstpreis würdigen wir herausragende Leistungen, die unser Kulturland weit über seine Grenzen hinaus sichtbar machen“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.