Theater in OÖ

Bühnenkunstpreis geht an Regisseur Ulf Dückelmann

Oberösterreich
10.10.2025 13:30
Regisseur Ulf Dückelmann und Susanna Bihari: Engagierte Theatermacher
Regisseur Ulf Dückelmann und Susanna Bihari: Engagierte Theatermacher(Bild: theaterzeit)

Die Namen für den alljährlichen Bühnenkunstpreis des Landes OÖ stehen fest: Regisseur Ulf Dückelmann wird für sein cineastisches Sommertheater geehrt, das in der Messehalle Freistadt angesiedelt ist. Schauspielerin Simone Neumayr-Bodingbauer bekommt eine Anerkennung. Der Beschluss der Landesregierung soll am Montag fallen.

Jedes Jahr vergibt eine Jury, in der auch die „Krone“ einen Sitz hat, den Bühnenkunstpreis und einen Anerkennungspreis. Ausgezeichnet werden Produktionen, Initiativen, Regisseure und Schauspieler aus der Off-Szene. „Mit dem Bühnenkunstpreis würdigen wir herausragende Leistungen, die unser Kulturland weit über seine Grenzen hinaus sichtbar machen“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Heuer wird Regisseur, Autor und Produzent Ulf Dückelmann mit dem Bühnenkunstpreis ausgezeichnet werden. Er stammt aus Pregarten, lebt in Wien, und hat sich mit radikalen, filmischen und progressiven Inszenierungen für das biennale Festival theaterzeit//Freistadt einen Namen gemacht.

Simone Neumayr-Bodingbauer in „Das rote Paket“, Theater des Kindes Linz
Simone Neumayr-Bodingbauer in „Das rote Paket“, Theater des Kindes Linz(Bild: reinhard winkler)

Prägte Theaterarbeit für junges Publikum
Weiters wird ein Anerkennungspreis vergeben – und zwar an die Schauspielerin Simone Neumayr-Bodingbauer, die mit ihrer Schauspielkunst vor allem das Linzer Theater des Kindes mitprägt, sie ist aber auch in der Sommertheaterszene aktiv.

Beschluss fehlt noch
Stelzer: „Ulf Dückelmann gelingt es, klassische Stoffe mit großer sprachlicher und emotionaler Kraft neu zu interpretieren, während Simone Neumayr-Bodingbauer seit Jahrzehnten mit eindrucksvoller Bühnenpräsenz und außergewöhnlichem Rollenverständnis überzeugt.“

Der Beschluss zur Vergabe der Preise soll am Montag in der Landesregierung fallen, die feierliche Überreichung findet am 20. November 2025 in den Kammerspielen Linz statt.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

