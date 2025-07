Verstörend: Kindersärge aus Familiengruft geklaut

Ihr Ziel war die Gruft

In der Nacht auf den 8. Dezember 2023 nämlich sollen mehrere junge Männer in die leer stehende Kapuzinerkirche in der Linzer Innenstadt eingebrochen sein. Doch ihr Ziel lag nicht im Altarraum, sondern noch tiefer: die Gruft unterhalb des ehemaligen Gottesgebäudes.