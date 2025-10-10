Alkolenker ging in der Nacht mit Auto „fischen“

Gegen 4.45 Uhr wollte er am Freitag einem Reh ausweichen und ist deshalb über eine fünf Meter hohe Böschung in einen Fischteich in OÖ gerauscht. Der 27-jährige Lenker konnte sich befreien und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Alkotest von der Polizei zeigte, dass der unfreiwillige Petrijünger fleißig getankt hatte.
Mit seinem Auto landete ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Perg am Freitag gegen 4.45 Uhr im Gemeindegebiet von Pabneukirchen bei einem Verkehrsunfall in einem Fischteich. Der Mann war alleine mit seinem Auto auf der L1434 Richtung Pabneukirchen unterwegs.
Freund sollte ihm helfen
In der Ortschaft Riedersdorf kam er laut eigener Aussage von der Fahrbahn, weil er einem Reh ausweichen wollte. Er stürzte daraufhin über eine Böschung etwa fünf Meter nach unten und landete in einem Fischteich. Danach habe er sich alleine aus dem Wagen befreien können und einen Freund angerufen, der ihm bei der Bergung des Fahrzeugs helfen sollte.
150 Fische, ein Auto
Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der 27-Jährige nicht mehr beim Auto und kehrte erst nach telefonischer Aufforderung zum Unfallort zurück. Er erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Ein Alkotest ergab 1,1 Promille, weshalb dem Mann sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Der Umstand, dass ein Fahrzeug in einem Teich mit etwa 150 Fischen war, wurde der Bezirkshauptmannschaft gemeldet. Diese wird den Vorfall für etwaige weitere Maßnahmen untersuchen.
