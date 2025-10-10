Alkolenker ging in der Nacht mit Auto „fischen“

Freund sollte ihm helfen

In der Ortschaft Riedersdorf kam er laut eigener Aussage von der Fahrbahn, weil er einem Reh ausweichen wollte. Er stürzte daraufhin über eine Böschung etwa fünf Meter nach unten und landete in einem Fischteich. Danach habe er sich alleine aus dem Wagen befreien können und einen Freund angerufen, der ihm bei der Bergung des Fahrzeugs helfen sollte.