Genetiker debattiert mit Malerin über Freiheit

Die Falle „Cancel Culture“

Mehr zur Sache ging es dann, als Hengstschläger das Augenmerk auch auf das Phänomen der „Cancel Culture“ lenkte. Er befragte Hausner, ob ihrer Meinung nach die Freiheit der Kunst dadurch bedroht sei. „Der Zenit der Cancel Culture ist bereits überschritten, und sie ist auch zunehmend humorlos geworden“, stellte Hausner fest.