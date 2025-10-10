Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Donau Mauthausen

Brückendilemma beschäftigt jetzt drei Landesräte

Oberösterreich
10.10.2025 10:00
Die bestehende Donauquerung muss saniert und dafür im Sommer 2028 für drei Monate gesperrt ...
Die bestehende Donauquerung muss saniert und dafür im Sommer 2028 für drei Monate gesperrt werden.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Mit der Endlos-Geschichte rund um die Bewilligung einer Donaubrücke in Mauthausen ist mittlerweile ein Drittel der Landesregierung für das Projekt befasst. Die SPÖ will von den drei involvierten Regierungsmitgliedern Antworten, wie es in der – vor allem für die Bevölkerung vor Ort – leidigen Causa weitergeht.

0 Kommentare

Das Ringen um eine neue Donaubrücke in Mauthausen dauert bereits mehrere Jahre – und nun könnte es zu einer weiteren Verzögerung des Vorhabens kommen. Ein vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, dass die Länder OÖ und NÖ unzureichende Maßnahmen für den durch den Brückenbau gefährdeten Mittelspecht vorgesehen hätten. Deswegen steht im Raum, dass der positive UVP-Bescheid wieder aufgehoben werden könnte.

Zitat Icon

Wir brauchen dringend Lösungen und fordern mit der Anfragenserie aktive Beiträge aller Verantwortlichen ein.

Landtagsabgeordneter Erich Wahl (SPÖ)

Gutachten aus Oberösterreich mangelhaft?
Das Gutachten widerspricht drei vorangegangenen Expertisen, die von den Projektwerbern OÖ und NÖ vorgelegt worden waren. Wurde da etwa schludrig gearbeitet? Diese Frage stellt sich die Landes-SPÖ – und gibt sie mittels schriftlicher Landtagsanfrage an den für Naturschutz zuständigen LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) weiter. „Seit wann wissen Sie von den Unzulänglichkeiten in den naturschutzrechtlichen Unterlagen zum UVP-Verfahren?“, heißt es darin etwa. Weiters will der unterzeichnende SPÖ-Abgeordnete Erich Wahl von Haimbuchner wissen, ob der Amtssachverständige des Landes OÖ für die vom BVwG als „mangelhaft“ eingestuften Gutachten verantwortlich ist.

Verkehrschaos spätestens 2028 befürchtet
Doch der blaue Naturschutzreferent ist in der Causa nicht das einzige zuständige Regierungsmitglied. Auch sein Parteikollege, Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, sieht sich mit einer SPÖ-Anfrage konfrontiert. Er soll unter anderem beantworten, was aus seiner Sicht passiert, wenn die neue Brücke nicht bis Sommer 2028 fertig wird – denn dann muss die bestehende Querung zu Sanierungszwecken für drei Monate komplett gesperrt werden. Eine Verkehrsüberlastung auf den Ausweichrouten scheint so unausweichlich.

Lesen Sie auch:
Der Bau der neuen Donaubrücke in Mauthausen lässt auf sich warten, die SP schlägt nun Alarm.
SPÖ schlägt Alarm
Sorge vor Brücken-Chaos: „Haben eine Notsituation“
09.09.2025
Kein Neubau bis 2027
Mittelspecht und Fledermaus verzögern Brückenbau
27.02.2025

Wie kann der UVP-Bescheid vor Gericht halten?
Und schlussendlich erhält auch Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) dieser Tage Post von der SPÖ. Er ist für das UVP-Verfahren zuständig und soll Lösungskonzepte vorlegen, die sicherstellen, dass der UVP-Bescheid vor dem BVwG halten wird. „Selbst wenn der Fehler im Verfahren in Niederösterreich liegen sollte, muss auch Oberösterreich nachdenken, was man zur Lösung beisteuern kann“, argumentiert Wahl.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
152.481 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
110.883 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1331 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1220 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1179 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Donau Mauthausen
Brückendilemma beschäftigt jetzt drei Landesräte
Jobs sollen bleiben
Adeg statt Unimarkt? Rewe will Filialen übernehmen
Star aus Norwegen
Rebekka Bakken mit ihren Lieblingsliedern in Linz
Findiger „Unternehmer“
16-Jähriger wurde als Drogendealer ausgeforscht
Krone Plus Logo
Patient verzweifelt
Leistenbruch: Monatelanges Warten auf OP-Termin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf