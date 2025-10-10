Brückendilemma beschäftigt jetzt drei Landesräte

Gutachten aus Oberösterreich mangelhaft?

Das Gutachten widerspricht drei vorangegangenen Expertisen, die von den Projektwerbern OÖ und NÖ vorgelegt worden waren. Wurde da etwa schludrig gearbeitet? Diese Frage stellt sich die Landes-SPÖ – und gibt sie mittels schriftlicher Landtagsanfrage an den für Naturschutz zuständigen LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) weiter. „Seit wann wissen Sie von den Unzulänglichkeiten in den naturschutzrechtlichen Unterlagen zum UVP-Verfahren?“, heißt es darin etwa. Weiters will der unterzeichnende SPÖ-Abgeordnete Erich Wahl von Haimbuchner wissen, ob der Amtssachverständige des Landes OÖ für die vom BVwG als „mangelhaft“ eingestuften Gutachten verantwortlich ist.