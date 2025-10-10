Rebekka Bakken mit ihren Lieblingsliedern in Linz

Die norwegische Künstlerin Rebekka Bakken ist bekannt für ihre gefühlvolle Stimme, die sie großteils ihren Lieblingsliedern zu verdanken hat: „Ich habe meine eigene Stimme durch sie entdeckt und deshalb ist es an der Zeit, diese Songs auf meine Art und Weise neu zu interpretieren.“ Mit dieser Ansage gab es gleich ein ganzes Album dieser besonderen Stücke unter dem Titel „Always On My Mind“. Und diese gibt es am 22. Oktober (20 Uhr) im Brucknerhaus Linz zu hören.