Star aus Norwegen

Rebekka Bakken mit ihren Lieblingsliedern in Linz

Gewinnspiele
10.10.2025 09:00

Die vielfach ausgezeichnete Sängerin macht auf ihrer Tournee und mit ihrem neuen Album Halt im Brucknerhaus Linz. Die „Krone“ verlost dafür 5x2 Tickets – gleich hier mitspielen.

0 Kommentare

Die norwegische Künstlerin Rebekka Bakken ist bekannt für ihre gefühlvolle Stimme, die sie großteils ihren Lieblingsliedern zu verdanken hat: „Ich habe meine eigene Stimme durch sie entdeckt und deshalb ist es an der Zeit, diese Songs auf meine Art und Weise neu zu interpretieren.“ Mit dieser Ansage gab es gleich ein ganzes Album dieser besonderen Stücke unter dem Titel „Always On My Mind“. Und diese gibt es am 22. Oktober (20 Uhr) im Brucknerhaus Linz zu hören.

Gefühlvoll und mehrfach ausgezeichnet – Rebekka Bakken
Gefühlvoll und mehrfach ausgezeichnet – Rebekka Bakken(Bild: Andreas H. Bitesnich)

Tauchen Sie ein in skandinavischen Pop und Jazz! 
Klassiker wie „Yesterday“ von John Lennon und Paul McCartney, „Here Comes The Flood“ von Peter Gabriel oder „Why“ von Annie Lennox erklingen ebenso in einem völlig neuen Sound wie „Break My Heart Again“ von Finneas O‘Connell, der mit seiner Schwester Billie Eilish für eine neue Generation von Songwritern steht.

Für dieses besondere Klangerlebnis gibt’s 5x2 Tickets zu gewinnen. Dafür einfach Daten im untenstehenden Formular eintragen. Mitspielen ist bis 16. Oktober um 9 Uhr möglich. Weitere Infos hier.

