Plasser & Theurer nach Rekordminus mit Gewinn

Der Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer kam nach verlustreichen Jahren 2024 zurück in die Gewinnzone. Nach einem Rekordminus 2023 von 140 Millionen Euro hat das Linzer Unternehmen vergangenes Jahr ein Plus von 8,2 Millionen Euro eingefahren.
Der Umsatz ging von gut 475 Millionen Euro auf 480,1 Millionen Euro nach oben, geht aus dem aktuell veröffentlichten Konzernabschluss für 2024 hervor. Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter in Österreich ging leicht von 2.390 auf 2.375 zurück.
Sparpaket traf Mitarbeiter
Im Juni 2024 hatte der Weltmarktführer für Spezialmaschinen, die zur Gleisverlegung und -sanierung genutzt werden, ein 30 Millionen Euro schweres Sparpaket geschnürt, zwei Drittel davon entfielen auf die Belegschaft. Für die Angestellten bedeutet das Lohn- und Gehaltseinschnitte von bis zu 15 Prozent. Das Management hatte die Krise trotz voller Auftragsbücher – 1,2 Milliarden Euro für die Jahre 2025/26 – unter anderem damit begründet, dass man Preissteigerungen und regulatorische Belastungen unterschätzt habe.
Montagehalle in Bau
Seit September letzten Jahres laufen die Bauarbeiten für eine neue Montagehalle im Linzer Industriehafen. Das 60 Millionen Euro teure Projekt soll im Juli 2026 fertig sein und Anfang 2027 in Vollbetrieb gehen. Insgesamt entstehen dort 180 Arbeitsplätze, 80 davon neu.
