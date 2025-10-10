Plasser & Theurer nach Rekordminus mit Gewinn

Sparpaket traf Mitarbeiter

Im Juni 2024 hatte der Weltmarktführer für Spezialmaschinen, die zur Gleisverlegung und -sanierung genutzt werden, ein 30 Millionen Euro schweres Sparpaket geschnürt, zwei Drittel davon entfielen auf die Belegschaft. Für die Angestellten bedeutet das Lohn- und Gehaltseinschnitte von bis zu 15 Prozent. Das Management hatte die Krise trotz voller Auftragsbücher – 1,2 Milliarden Euro für die Jahre 2025/26 – unter anderem damit begründet, dass man Preissteigerungen und regulatorische Belastungen unterschätzt habe.