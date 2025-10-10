Bei Brutalo-Attacke verlor 37-Jährige ihr Kind

Ein unvorstellbares Martyrium soll laut Anklageschrift eine 37-jährige Frau am 14. Februar in Ternberg durchlebt haben müssen. Die Schwangere soll von ihrem neun Jahre jüngeren Lebensgefährten durch Schläge, Fußtritte und Bisse verletzt worden sein. Die brutale Attacke hatte für die Traunviertlerin weitreichende Folgen – sie verlor dadurch ihr Kind. Die in der elften Schwangerschaftswoche befindliche Frau soll einen „septischen Abort“ erlitten haben, und auch eine Operation war nötig.