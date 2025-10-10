Wie man gesund bleibt oder es schnell wieder wird

Das höchste Gut ist die Gesundheit. Und auf die sollte man schon schauen, solange man sie hat und nicht, wenn´s zwickt und zwackt. Die „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity zeigen viele Möglichkeiten auf, wie man dem eigenen Körper etwas Gutes tun kann.
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ – bei dieser Binsenweisheit denkt man unwillkürlich an „Dr. Phrasendrescher“. Doch das Leben lehrt, wieviel Wahrheit in dieser Binsenweisheit steckt. Die „Krone“-Gesund-Tage, die bis einschließlich Samstag in der PlusCity veranstaltet werden, bieten die Möglichkeit, bei zahlreichen Anbietern kostenlos Informationen, Tipps und sogar Diagnosen zu bekommen.
Cholesterin – Sinn und Unsinn
Ein Angebot, das bereits am Starttag am Donnerstag kräftig in Anspruch genommen wurde. So stapelten sich etwa beim Stand der Cholesterin-Allianz, die Primar Martin Clodi von den Barmherzigen Brüdern in Linz betreut, die ausgefüllten Formulare. Wer seine Expertenmeinung hören wollte, bekam einen Crash-Kurs über die Sinnhaftigkeit von Statinen („Die schlucke ich selber“) und den (Un-)Sinn der Selbstbehandlung zu hoher Cholesterinwerte mit Knoblauch, rotem Reis und Rotklee. Clodi: „Wir wissen aus großen Studien, dass es etwas bringt, wenn man Cholesterinsenker nimmt. Auch wenn man nicht gerne Medikamente schluckt, sollte man sich klar sein, dass die Einnahme Sinn macht.“
Reicht Impfschutz noch?
Wie viel sich in technischer Hinsicht in der Medizin verändert, erklärte der Biophysiker Max Sonnleitner, der mit seiner Firma Genspeed in nur 20 Minuten mithilfe eines Tests feststellen kann, ob der Impfschutz gegen FSME ausreicht oder der Vitamin-D-Wert passt. Auch super ist die Körperfettanalyse der Merkur Versicherung – die eine oder andere Überraschung inklusive: Schlank sein alleine reicht nicht, Muskeln sind auch wichtig.
Pflege steht am Freitag im Mittelpunkt
Irgendwann braucht sie jeder: Heute, Freitag, stehen die Pflegeberufe bei den „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity im Mittelpunkt. AK-Präsident Andreas Stangl ist ab 15 Uhr auf der „Krone“-Bühne am Palmenplatz. Er macht dort klar, warum unser Gesundheitssystem kränkelt und welche „Therapiemöglichkeiten“ es gibt. Stangl ist besonders eine Ausbildungsoffensive wichtig. Er trifft sich dabei mit Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP), der mit „ALTER OÖ“ gerade dieses Thema in Angriff nimmt.
Alle Aussteller aufzulisten, ist fast unmöglich. Eines aber fix: Es gibt für praktisch jedes Gesundheitsthema interessante Angebote: vom gesunden Schlaf über Psycho-Hilfe bis hin zu Tipps, wie man sich vor Internet-Kriminalität am besten schützt.
Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen gibt´s hier.
