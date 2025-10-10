Wie man gesund bleibt oder es schnell wieder wird

Pflege steht am Freitag im Mittelpunkt

Irgendwann braucht sie jeder: Heute, Freitag, stehen die Pflegeberufe bei den „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity im Mittelpunkt. AK-Präsident Andreas Stangl ist ab 15 Uhr auf der „Krone“-Bühne am Palmenplatz. Er macht dort klar, warum unser Gesundheitssystem kränkelt und welche „Therapiemöglichkeiten“ es gibt. Stangl ist besonders eine Ausbildungsoffensive wichtig. Er trifft sich dabei mit Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP), der mit „ALTER OÖ“ gerade dieses Thema in Angriff nimmt.

Alle Aussteller aufzulisten, ist fast unmöglich. Eines aber fix: Es gibt für praktisch jedes Gesundheitsthema interessante Angebote: vom gesunden Schlaf über Psycho-Hilfe bis hin zu Tipps, wie man sich vor Internet-Kriminalität am besten schützt.

