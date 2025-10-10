Vorteilswelt
„Krone“-Gesund-Tage

Wie man gesund bleibt oder es schnell wieder wird

Oberösterreich
10.10.2025 12:00
Empfehlenswerter Ohrenschmalz-Check: Wer „derrisch“ ist, wird störrisch.
Empfehlenswerter Ohrenschmalz-Check: Wer „derrisch“ ist, wird störrisch.(Bild: Wenzel Markus)

Das höchste Gut ist die Gesundheit. Und auf die sollte man schon schauen, solange man sie hat und nicht, wenn´s zwickt und zwackt. Die „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity zeigen viele Möglichkeiten auf, wie man dem eigenen Körper etwas Gutes tun kann.

0 Kommentare

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ – bei dieser Binsenweisheit denkt man unwillkürlich an „Dr. Phrasendrescher“. Doch das Leben lehrt, wieviel Wahrheit in dieser Binsenweisheit steckt. Die „Krone“-Gesund-Tage, die bis einschließlich Samstag in der PlusCity veranstaltet werden, bieten die Möglichkeit, bei zahlreichen Anbietern kostenlos Informationen, Tipps und sogar Diagnosen zu bekommen.

Um den diagnostischen Test der Firma Genspeed herrscht ein rechtes Griss.
Um den diagnostischen Test der Firma Genspeed herrscht ein rechtes Griss.(Bild: Wenzel Markus)
Primar Martin Clodi (rechts) erklärte die Cholesterin-Testergebnisse.
Primar Martin Clodi (rechts) erklärte die Cholesterin-Testergebnisse.(Bild: Wenzel Markus)
Die Körperfettanalyse der Merkur Versicherung ist ein Renner
Die Körperfettanalyse der Merkur Versicherung ist ein Renner(Bild: Wenzel Markus)
Die „Krone“ ist natürlich auch mit einem eigenen Stand für unsere Leser da.
Die „Krone“ ist natürlich auch mit einem eigenen Stand für unsere Leser da.(Bild: Wenzel Markus)
Altern auf Probe – mit VR-Brillen lernt man die menschliche Anatomie kennen
Altern auf Probe – mit VR-Brillen lernt man die menschliche Anatomie kennen(Bild: Wenzel Markus)
Wie es in einem Krankenwagen aussieht, zeigte der ASB den Besuchern
Wie es in einem Krankenwagen aussieht, zeigte der ASB den Besuchern(Bild: Wenzel Markus)

Cholesterin – Sinn und Unsinn
Ein Angebot, das bereits am Starttag am Donnerstag kräftig in Anspruch genommen wurde. So stapelten sich etwa beim Stand der Cholesterin-Allianz, die Primar Martin Clodi von den Barmherzigen Brüdern in Linz betreut, die ausgefüllten Formulare. Wer seine Expertenmeinung hören wollte, bekam einen Crash-Kurs über die Sinnhaftigkeit von Statinen („Die schlucke ich selber“) und den (Un-)Sinn der Selbstbehandlung zu hoher Cholesterinwerte mit Knoblauch, rotem Reis und Rotklee. Clodi: „Wir wissen aus großen Studien, dass es etwas bringt, wenn man Cholesterinsenker nimmt. Auch wenn man nicht gerne Medikamente schluckt, sollte man sich klar sein, dass die Einnahme Sinn macht.“

Reicht Impfschutz noch?
Wie viel sich in technischer Hinsicht in der Medizin verändert, erklärte der Biophysiker Max Sonnleitner, der mit seiner Firma Genspeed in nur 20 Minuten mithilfe eines Tests feststellen kann, ob der Impfschutz gegen FSME ausreicht oder der Vitamin-D-Wert passt. Auch super ist die Körperfettanalyse der Merkur Versicherung – die eine oder andere Überraschung inklusive: Schlank sein alleine reicht nicht, Muskeln sind auch wichtig.

Irgendwann wird das Pflegethema für jeden von uns wichtig – ein Berufsbild, das nicht nur aus ...
Irgendwann wird das Pflegethema für jeden von uns wichtig – ein Berufsbild, das nicht nur aus Geben besteht.(Bild: godfather - stock.adobe.com)

Pflege steht am Freitag im Mittelpunkt
Irgendwann braucht sie jeder: Heute, Freitag, stehen die Pflegeberufe bei den „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity im Mittelpunkt. AK-Präsident Andreas Stangl ist ab 15 Uhr auf der „Krone“-Bühne am Palmenplatz. Er macht dort klar, warum unser Gesundheitssystem kränkelt und welche „Therapiemöglichkeiten“ es gibt. Stangl ist besonders eine Ausbildungsoffensive wichtig. Er trifft sich dabei mit Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP), der mit „ALTER OÖ“ gerade dieses Thema in Angriff nimmt.
Alle Aussteller aufzulisten, ist fast unmöglich. Eines aber fix: Es gibt für praktisch jedes Gesundheitsthema interessante Angebote: vom gesunden Schlaf über Psycho-Hilfe bis hin zu Tipps, wie man sich vor Internet-Kriminalität am besten schützt.
Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen gibt´s hier.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Oberösterreich

„Krone“-Gesund-Tage
Wie man gesund bleibt oder es schnell wieder wird
Krone Plus Logo
Marketing-Professor:
„Brauchen wir wirklich so viele Supermärkte?“
5000 Euro fehlen
Rätsel um Geld-Diebstahl von Balleinnahmen
Auch Umsatz stieg
Plasser & Theurer nach Rekordminus mit Gewinn
Donau Mauthausen
Brückendilemma beschäftigt jetzt drei Landesräte
