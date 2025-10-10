Umsatz von Maschinenbauer Engel schrumpft weiter

Beim oberösterreichischen Spritzgießmaschinenbauer Engel mit Sitz in Schwertberg schrumpft der Umsatz voraussichtlich weiter. Laut Prognose des Unternehmens werde er im laufenden Geschäftsjahr 1,4 Milliarden Euro betragen. Zudem sollen beim Personal der Sparstift angesetzt werden.
Im Geschäftsjahr 2024/25 lag der Umsatz des Maschinenbauers noch bei 1,5 Milliarden Euro, nach 1,6 Milliarden Euro 2023/24 und 1,7 Milliarden Euro 2022/23. Die Entwicklung sei auf die allgemein „abgekühlte wirtschaftliche Lage“ zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Teile der Produktion sollen verlagert werden
Bereits Ende August wurde ein Sparprogramm bei Engel publik, was das Unternehmen auf Nachfrage als Einleitung eines „Transformationsprozesses“ bezeichnete. So sollen in den kommenden Jahren zehn bis 15 Prozent der Stellen im Angestelltenbereich wegfallen. Das Unternehmen „strebt darüber hinaus an, die Löhne und Gehälter in diesem Geschäftsjahr zu stabilisieren“. Teile der Produktion sollen innerhalb des internationalen Produktionsverbundes verlagert werden, hieß es.
Aktuell beschäftigt die Engel Gruppe weltweit rund 7.000 Mitarbeitende, davon mehr als 3.000 in Österreich. Die Exportquote liegt laut eigenen Angaben bei rund 95 Prozent.
