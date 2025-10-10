Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Personalabbau geplant

Umsatz von Maschinenbauer Engel schrumpft weiter

Oberösterreich
10.10.2025 13:00
Maschinenbauer Engel hat seinen Hauptsitz in Schwertberg.
Maschinenbauer Engel hat seinen Hauptsitz in Schwertberg.(Bild: ENGEL AUSTRIA GmbH)

Beim oberösterreichischen Spritzgießmaschinenbauer Engel mit Sitz in Schwertberg schrumpft der Umsatz voraussichtlich weiter. Laut Prognose des Unternehmens werde er im laufenden Geschäftsjahr 1,4 Milliarden Euro betragen. Zudem sollen beim Personal der Sparstift angesetzt werden.

0 Kommentare

Im Geschäftsjahr 2024/25 lag der Umsatz des Maschinenbauers noch bei 1,5 Milliarden Euro, nach 1,6 Milliarden Euro 2023/24 und 1,7 Milliarden Euro 2022/23. Die Entwicklung sei auf die allgemein „abgekühlte wirtschaftliche Lage“ zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Teile der Produktion sollen verlagert werden
Bereits Ende August wurde ein Sparprogramm bei Engel publik, was das Unternehmen auf Nachfrage als Einleitung eines „Transformationsprozesses“ bezeichnete. So sollen in den kommenden Jahren zehn bis 15 Prozent der Stellen im Angestelltenbereich wegfallen. Das Unternehmen „strebt darüber hinaus an, die Löhne und Gehälter in diesem Geschäftsjahr zu stabilisieren“. Teile der Produktion sollen innerhalb des internationalen Produktionsverbundes verlagert werden, hieß es.

Aktuell beschäftigt die Engel Gruppe weltweit rund 7.000 Mitarbeitende, davon mehr als 3.000 in Österreich. Die Exportquote liegt laut eigenen Angaben bei rund 95 Prozent.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
157.297 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
122.855 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
119.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1360 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
797 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Oberösterreich
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Theater in OÖ
Bühnenkunstpreis geht an Regisseur Ulf Dückelmann
Personalabbau geplant
Umsatz von Maschinenbauer Engel schrumpft weiter
Wurde nun abgenommen
Aggressiver Hund war bereits mehrmals auffällig
Konnte sich befreien
Alkolenker ging in der Nacht mit Auto „fischen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf