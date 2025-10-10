Umsatz von Maschinenbauer Engel schrumpft weiter

Teile der Produktion sollen verlagert werden

Bereits Ende August wurde ein Sparprogramm bei Engel publik, was das Unternehmen auf Nachfrage als Einleitung eines „Transformationsprozesses“ bezeichnete. So sollen in den kommenden Jahren zehn bis 15 Prozent der Stellen im Angestelltenbereich wegfallen. Das Unternehmen „strebt darüber hinaus an, die Löhne und Gehälter in diesem Geschäftsjahr zu stabilisieren“. Teile der Produktion sollen innerhalb des internationalen Produktionsverbundes verlagert werden, hieß es.