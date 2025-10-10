Schule nach Brand eines Lineals evakuiert

„Brand mit Menschenansammlung“ – am letzten Schultag dieser Woche wurde die Feuerwehr Ried im Innkreis zur Neuen Mittelschule beordert. Hier qualmte es aus einem der Container, in denen derzeit die Schüler untergebracht sind. Die Evakuierung gelang problemlos, der Grund fürs Feuer, bzw. für den dichten Qualm war außergewöhnlich.
Vier Minuten, bevor die Schulglocke läutete, ging der Brandmeldealarm in der Neuen Mittelschule Ried/I. los: In einer der Container-Klassen – die „richtige“ Schule wird gerade saniert – qualmte es heftig aus dem Heizlüfter.
Lehrpersonal begann mit Evakuierung
„Das Lehrpersonal leitete sofort die Erstmaßnahmen ein, die Klasse und schließlich die gesamte Schule wurden evakuiert“, sagt Stefan Schoibl, Einsatzleiter der FF Ried. Im Heizlüfter fand sich ein verschmorter Klumpen Plastik – ursprünglich ein Lineal, das hineingerutscht und auf der Heizspirale gelandet war. Nach der Belüftung ging der Unterricht normal weiter.
