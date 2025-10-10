Schule nach Brand eines Lineals evakuiert

Lehrpersonal begann mit Evakuierung

„Das Lehrpersonal leitete sofort die Erstmaßnahmen ein, die Klasse und schließlich die gesamte Schule wurden evakuiert“, sagt Stefan Schoibl, Einsatzleiter der FF Ried. Im Heizlüfter fand sich ein verschmorter Klumpen Plastik – ursprünglich ein Lineal, das hineingerutscht und auf der Heizspirale gelandet war. Nach der Belüftung ging der Unterricht normal weiter.