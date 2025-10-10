„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Ares ist ein einjähriger Labrador-Schnauzer-Mischling, der stets freundlich, verspielt und gut gelaunt ist. Der Rüde versteht sich blendend mit anderen Hunden, ist aber bei Katzen etwas stürmisch. Auch Kinder mag Ares sehr – sie sollten jedoch schon etwas größer sein, denn manchmal geht seine Lebensfreude mit ihm durch. Erziehung, Leinenführigkeit und das Alleinebleiben muss der junge Bursche noch lernen. Wer Zeit, Geduld und Freude daran hat, mit Ares zu trainieren, bekommt einen fröhlichen und treuen Begleiter fürs Leben. Tel.: 0732/247887.