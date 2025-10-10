Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
10.10.2025 14:00
(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Abby – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Die einjährige Samtpfote Abby ist anfangs scheu und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie kam mit weiteren Katzen aus ungewollter Vermehrung ins Tierheim und hatte bisher wenig Kontakt zu Menschen. Ein ruhiges Zuhause mit Freigang bei geduldigen Katzenfreunden wäre perfekt für sie. Sie könnte auch einen Artgenossen ins neue Zuhause mitbringen. Tel.: 0732/247887.

Professor Shedsworth – der Neugierige
(Bild: Tierheim Linz)

Die männliche Albino-Hakennasennatter Professor Shedworth ist ca. vier Jahre alt und sehr neugierig. Er ist ein gelassener Zeitgenosse, der in ein artgerechtes Zuhause vergeben wird. Er zeigt sich interessiert, lässt sich gerne beobachten und sorgt mit seinem markanten Aussehen für Staunen. Interessenten können sich gerne unter Tel.: 0732/247887 melden.

Wellies & Nymphies auf Platzsuche
(Bild: Tierheim Linz)

Aktuell warten mehrere Wellensittiche und zwei Nymphensittiche im Linzer Tierheim auf neue Besitzer. Den bunten Piepmätzen sollte genügend Platz zum Fliegen geboten werden. Außerdem sollten sie in Gruppen und niemals einzeln gehalten werden. Infos unter: Tel.: 0732/247887.

Aalice – das Energiebündel
(Bild: Tierheim Linz)

Die neun Monate alte Katzendame Aalice ist sehr lebhaft und aktiv. Sie braucht unbedingt Freigang, um sich auszupowern und die Welt zu erkunden. Mit Artgenossen versteht sie sich leider nicht, weshalb ein Zuhause gesucht wird, in dem sie als Einzelprinzessin leben darf. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Der Hund gilt nicht ohne Grund als bester Freund des Menschen.
Krone Plus Logo
Freund und Therapeut
Fünf Vorteile: Wie Hunde unser Leben bereichern
06.10.2025
Muss umbenannt werden
Heute wird in Brüssel über Würstchen abgestimmt
08.10.2025
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Ares – der Sonnenschein
(Bild: Tierheim Linz)

Ares ist ein einjähriger Labrador-Schnauzer-Mischling, der stets freundlich, verspielt und gut gelaunt ist. Der Rüde versteht sich blendend mit anderen Hunden, ist aber bei Katzen etwas stürmisch. Auch Kinder mag Ares sehr – sie sollten jedoch schon etwas größer sein, denn manchmal geht seine Lebensfreude mit ihm durch. Erziehung, Leinenführigkeit und das Alleinebleiben muss der junge Bursche noch lernen. Wer Zeit, Geduld und Freude daran hat, mit Ares zu trainieren, bekommt einen fröhlichen und treuen Begleiter fürs Leben. Tel.: 0732/247887.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
157.297 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
122.855 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
119.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1360 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
797 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf