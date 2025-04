Getestet: So verhalten sich Winterreifen im Sommer

Vom Gesetz her spricht nichts dagegen (abgesehen vom Spezialfall Italien), denn es herrscht keine Sommerreifenpflicht. Theoretisch darf man also Winterreifen, die schon so abgefahren sind, dass sie im nächsten Winter ohnehin zu schlecht sind (also weniger al 4 Millimeter Profiltiefe aufweisen), „runterfahren“ und sich dadurch Geld sparen. Bis runter zur Mindestprofiltiefe von 1,6 mm.