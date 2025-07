Ajax Amsterdam will Gloukh zum Schnäppchenpreis

Das tat auch Cheftrainer Thomas Letsch, der nach der verpatzten Generalprobe für das Champions-League-Quali-Hinspiel am Mittwoch beim SK Brann in Bergen klare Worte für die Leistung seiner Mannen fand. „Wir müssen es dort deutlich besser machen als in der ersten Halbzeit, aber auch als in der zweiten. Die Quali ist doch ein anderes Kaliber.“