Nächster Sommerreifentest: Unterschiede im Detail

Goodyear ist der nachhaltigste Reifen

Labortests ermitteln Profilverschleiß sowie potenzielle Laufleistung. Dazu absolvieren alle Kandidaten mehr als 5000 Kilometer auf einem Trommel- Prüfstand, der ein computergesteuertes Fahrprofil mit exakt definierten Anteilen an Stadtverkehr, Landstraßenfahrt und Autobahn-Etappen simuliert. Anschließend werden alle Profile an mehreren Punkten vermessen, um zu dokumentieren, wie viel Gummi verloren gegangen ist. Dieser Wert wird auf einen durchschnittlichen Abrieb in Millimeter pro 1000 Kilometer umgerechnet und erlaubt Rückschlüsse darauf, wie hoch die Umweltbelastung etwa durch den Abrieb ist. Zugleich kann man anhand der Daten hochrechnen, an welcher Stelle und wann die jeweiligen Profile die gesetzliche Verschleißgrenze erreichen würden. Der Laborversuch erlaubt so eine präzise Einordnung der zu erwartenden Lebensdauer. Doch in der Praxis hängt dieser Wert von einer Vielzahl von Faktoren ab. Darum dienen die Tabellenangaben nur als theoretische Richtwerte für die tatsächliche Laufleistung. Abhängig von Intensität und Häufigkeit der Brems- sowie Beschleunigungsvorgänge, der Beladung, der Geschwindigkeit und des Fahrstils können diese Angaben in der Praxis mehr oder weniger stark abweichen – das gilt gleichermaßen für alle Testteilnehmer.