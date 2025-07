„Nach Namen beurteilt!“ ÖSV-Juwel beendet Karriere

„Bedeutet nicht, dass ich am Ende bin“

Sie fühle sich durchaus auch verletzt und enttäuscht, dass sie nicht jene Erfolge feiern konnte, die sie sich erhofft hatte, erklärt Salzgeber und gibt zu: „Ich werde oft nach einem Namen beurteilt, anstatt mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Vielleicht habe ich nicht die Unterstützung von allen. Vielleicht habe ich manchmal den Glauben an mich selbst verloren. Aber das bedeutet nicht, dass ich am Ende bin.“