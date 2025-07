Präsidentin fordert: „Revierdenken muss aufhören“

Lukas Hollaus war 2021 als einziger Salzburger Triathlet bei Olympia dabei. Die Pertl-Brüder Lukas und Philip verpassten die Quali für Paris 2024. Der Landesverband will dies aber ändern und in Zukunft wieder regelmäßig Athleten zu den Olympischen Spielen schicken. „Wir müssen beim Nachwuchs was tun, wenn wir Sportler zu Olympia bringen wollen“, gibt Verbandspräsidentin Birgit Berger die Marschroute vor.