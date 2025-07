Große Vorfreude bei Startschuss in neue Ära

Fokus und Spaß!“ Das forderte Trainer Dusan Pavlovic gestern von seinen Spielerinnen ein. Nach drei Wochen Training im Juni und zwei Wochen Urlaub erfolgte gestern für die Red Bull Salzburg Frauen der offizielle Auftakt in die Vorbereitung. Es ist zugleich der Startschuss in eine neue Ära, wenn Salzburg erstmals mit dem Red-Bull-Logo in der Frauen-Bundesliga auftritt. „Die Vorfreude ist riesengroß“, meinte Kapitänin Lucia Orkic. „Als Red Bull Salzburg zu spielen ist schon etwas Besonderes. Da freut sich jede Einzelne drauf und das sieht man auch.“