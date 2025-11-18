Happel-Stadion ist seit zwei Jahren eine Festung

Österreich ist seit zwei Jahren daheim unbesiegt, in den zehn Matches gab es gleich acht Erfolge und ein Torverhältnis von 34:6. David Alaba trainierte gestern erstmals mit …
„Für mich gilt: Je voller das Stadion, desto lieber ist es mir!“ Kapitän Marko Arnautovic brennt auf den heutigen Showdown gegen Bosnien im ausverkauften Happel-Stadion, vom Heimvorteil sollte das ÖFB-Team profitieren. Die Statistik hat nämlich Erfreuliches parat: Denn in Österreich gibt es für die Gegner seit rund zwei Jahren wenig bis gar nichts zu holen.
„Gefährliches, junges Team“
In den jüngsten zehn Heimspielen (siehe Statistik) in Wien bzw. Linz ging das ÖFB-Team nie als Verlierer vom Platz, nahm seit dem 2:0 gegen Deutschland am 21. November 2023 acht Siege und zwei Remis mit. Auch das Torverhältnis fällt mit 34:6 beeindruckend aus. Für Arnautovic Schnee von gestern, er denkt nur an Bosnien: „Ich würde nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Wir treffen auf ein gefährliches, junges Team mit sehr viel Qualität.“
David Alaba machte gestern auf eigenen Wunsch Teile des Trainings mit. Was das für heute bedeutet, ließ Rangnick offen: „Wir müssen noch entscheiden, ob wir David in den Kader nehmen. Von Anpfiff weg wird er ganz sicher nicht auflaufen.“
Die souveräne Vorstellung beim samstägigen 2:0 in Zypern lässt den Schluss dazu, dass der Teamchef heute kaum Veränderungen vornehmen wird. Einzig der zuletzt gesperrte Phillipp Mwene dürfte in die Startelf zurückkehren.
In den bisher 19 Heimspielen der Ära Rangnick hat Österreich seit Juni 2022 stets zumindest einen Treffer erzielt. „Wir werden versuchen, der Mannschaft alle nötigen Informationen zu geben, aber nicht zu viele. Wir müssen in entscheidenden Situationen mit heißem Herz und kühlem Kopf agieren“, sagte der Deutsche.
Mit Routine zur Endrunde
Auch Christoph Baumgartner hat keinen Zweifel daran, wer heute am Ende über das WM-Ticket jubeln wird: „Wir haben reichlich Routine, um so ein Spiel mit der nötigen Balance bestreiten zu können. Wenn wir das auch am Dienstag hinkriegen, werden wir das Spiel so abspulen, dass wir am Ende bei der WM dabei sein werden.“
