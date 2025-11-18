Happel-Stadion ist seit zwei Jahren eine Festung

„Gefährliches, junges Team“

In den jüngsten zehn Heimspielen (siehe Statistik) in Wien bzw. Linz ging das ÖFB-Team nie als Verlierer vom Platz, nahm seit dem 2:0 gegen Deutschland am 21. November 2023 acht Siege und zwei Remis mit. Auch das Torverhältnis fällt mit 34:6 beeindruckend aus. Für Arnautovic Schnee von gestern, er denkt nur an Bosnien: „Ich würde nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Wir treffen auf ein gefährliches, junges Team mit sehr viel Qualität.“