Illegale Grenzübertritte in der EU rückläufig

Die Karte zeigt die Entwicklung der illegalen Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen von Januar bis Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt gab es 75.900 Fälle, das sind 20 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die stärksten Rückgänge gab es am Westbalkan mit minus 53 % und an der östlichen Landgrenze mit minus 50 %. Zunahmen gab es auf den Routen nach Großbritannien mit plus 23 %, im westlichen Mittelmeer mit plus 19 % und im zentralen Mittelmeer mit plus 12 %. Quelle: Frontex.