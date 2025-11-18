Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„FIFA-Pass“

Kürzere Visa-Wartezeiten für Fans mit WM-Tickets

Fußball International
18.11.2025 11:12
Im Sommer steigt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM.
Im Sommer steigt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Fans mit Tickets für die Fußball-WM im kommenden Sommer sollen bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden. US-Präsident Donald Trump gab den sogenannten „FIFA-Pass“ nach einem Treffen der Task Force für die WM 2026 im Weißen Haus bekannt. „Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Montag (Ortszeit) vor Journalisten im Oval Office.

0 Kommentare

US-Außenminister Marco Rubio sagte: „Unser Rat ist: Wenn Sie ein Ticket haben für eines der Spiele, bewerben Sie sich um einen Termin so schnell wie möglich und warten Sie nicht bis zur letzten Minute. Das Ticket ist kein Visum, es garantiert keinen Einlass in die USA. Aber es garantiert Ihnen einen beschleunigten Termin.“ Der Überprüfungsprozess sei derselbe wie immer. „Der Unterschied ist, dass Sie in der Schlange weiter nach vorne kommen.“ Infantino zufolge dürften fünf bis zehn Millionen Menschen zu den Spielen in die USA reisen.

„Größer als Super Bowl“
Die USA sind im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern. Am 5. Dezember findet in der US-Hauptstadt Washington die Auslosung statt. Trump betonte den großen wirtschaftlichen Nutzen der WM und versprach die beste Ausgabe der Geschichte. „Das ist wie viele Super Bowls. Viele Spiele sind fast wie Super Bowls. Man könnte sogar sagen, manche davon sind größer als Super Bowls“, sagte der US-Präsident.

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

  Der 79-Jährige drohte erneut damit, Gastgeberstädten ihre Spiele entziehen zu wollen, sollte es nicht sicher sein – und nannte in diesem Zusammenhang Seattle und Los Angeles. Auf die Frage, wann eine Verlegung in eine andere Stadt spätestens passieren müsste, ging Trump nicht konkret ein. Der Republikaner behauptet seit Monaten, die Kriminalität in einigen US-Städten sei außer Kontrolle und könne nur mit seiner Hilfe in den Griff bekommen werden. Kriminalitätsstatistiken decken diese Behauptungen nicht.

FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: EPA/WILL OLIVER / POOL)

Infantino reagierte zurückhaltend auf die Aussagen des US-Präsidenten. Sicherheit habe für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft oberste Priorität, erklärte der Schweizer. „Wir sehen heute, dass die Menschen Vertrauen in die Vereinigten Staaten haben“, sagte Infantino. Dies liege natürlich in der Verantwortung der Regierung. Auf die Möglichkeit von Spielverlegungen in andere als die ausgewählten elf Städte in den USA ging er nicht ein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Fußball International
„FIFA-Pass“
Kürzere Visa-Wartezeiten für Fans mit WM-Tickets
Trumpf für ÖFB-Team
Happel-Stadion ist seit zwei Jahren eine Festung
„Das nächste Mal ...“
Alles durchwühlt! Böse Überraschung für Lehmann
Showdown in WM-Quali
Dzeko glänzte in Wien – Sabitzer erreicht Top 5
WM-Helden gefeiert
Haaland und Co. in Oslo von 45.000 Fans empfangen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf