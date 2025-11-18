Kürzere Visa-Wartezeiten für Fans mit WM-Tickets

US-Außenminister Marco Rubio sagte: „Unser Rat ist: Wenn Sie ein Ticket haben für eines der Spiele, bewerben Sie sich um einen Termin so schnell wie möglich und warten Sie nicht bis zur letzten Minute. Das Ticket ist kein Visum, es garantiert keinen Einlass in die USA. Aber es garantiert Ihnen einen beschleunigten Termin.“ Der Überprüfungsprozess sei derselbe wie immer. „Der Unterschied ist, dass Sie in der Schlange weiter nach vorne kommen.“ Infantino zufolge dürften fünf bis zehn Millionen Menschen zu den Spielen in die USA reisen.