Messi bei WM dabei? Das sagt Argentinien-Teamchef

„Messi wird beide Spiele bestreiten“

Der 38-jährige Messi führte Argentinien 2022 zum WM-Titel. Dem Angreifer von Inter Miami machten in den vergangenen Monaten immer wieder kleine Blessuren zu schaffen. In den anstehenden Testspielen gegen Mauretanien und vier Tage später erneut in Buenos Aires gegen Sambia soll der Superstar der „Albiceleste“ aber zu sehen sein. „Messi wird beide Spiele bestreiten, aber wir werden sehen, ob er auch von Beginn an spielen wird“, meinte Scaloni.