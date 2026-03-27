Carabinieri fassen Flüchtigen beim Snack-Diebstahl

Als der Mann gerade am Automaten vor einem Geschäft hantierte, wurde er vom Inhaber auf frischer Tat ertappt. Daraufhin soll er den Mann attackiert und versucht haben zu flüchten. Die alarmierten Carabinieri nahmen den Ungarn noch an Ort und Stelle fest. Nun kommt zu seinen zahlreichen Delikten in Österreich auch in Italien eine Anzeige wegen Diebstahls hinzu.