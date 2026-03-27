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In Österreich gesucht

Carabinieri fassen Flüchtigen beim Snack-Diebstahl

Österreich
27.03.2026 14:49
Ein wegen zahlreicher Delikte in Österreich gesuchter 38-Jähriger ist von den Carabinieri in der ...
Ein wegen zahlreicher Delikte in Österreich gesuchter 38-Jähriger ist von den Carabinieri in der süditalienischen Stadt Caserta festgenommen worden.(Bild: cabuscaa - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der 38-Jährige wurde bereits seit Längerem gesucht – nun klickten im süditalienischen Caserta die Handschellen. Der Grund seiner Festnahme wirkt angesichts seiner langen Liste an Verstößen skurril: Er soll versucht haben, Lebensmittel und Getränke aus einem Automaten zu stehlen.

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Als der Mann gerade am Automaten vor einem Geschäft hantierte, wurde er vom Inhaber auf frischer Tat ertappt. Daraufhin soll er den Mann attackiert und versucht haben zu flüchten. Die alarmierten Carabinieri nahmen den Ungarn noch an Ort und Stelle fest. Nun kommt zu seinen zahlreichen Delikten in Österreich auch in Italien eine Anzeige wegen Diebstahls hinzu.

EU-Haftbefehl gegen Mann liegt vor
Erst bei der Aufnahme der Personalien zeigte sich das ganze Ausmaß: Gegen den 38-Jährigen liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Die österreichischen Behörden suchen ihn wegen mehrerer Straftaten – unter anderem schwerer Körperverletzung, Raub und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

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Falscher Mordvorwurf
Italienische Medien hatten zuvor fälschlich berichtet, der Mann werde wegen eines Tötungsdelikts gesucht. Dem widersprachen die österreichischen Behörden und stellten den Fall richtig. Der 38-Jährige wurde in das Gefängnis von Santa Maria Capua Vetere überstellt. Ein Auslieferungsverfahren soll eingeleitet werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft sowie das ungarische Konsulat wurden informiert.

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