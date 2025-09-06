Wahlen: Viel Zeit für Reformen

Üblicherweise machen neue Regierungen die härtesten Einschnitte gleich am Anfang. Da gibt es Heulen und Zähneknirschen, aber: Es geht einiges weiter und es dauert nicht lange, bis die ersten Erfolge sichtbar werden. Warum Stocker & Co auf diese Politik-Strategie verzichtet haben, liegt vielleicht in ihrem Bemühen, sich von den Vorgängern zu unterscheiden.