Was stört Sie in den Öffis am meisten?

Ob in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus oder im Pendlerzug: Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, braucht teilweise gute Nerven. Verspätungen oder Ausfälle, Lärm, Hitze oder Kälte, Gestank oder andere Fahrgäste, all das kann sich aufs Gemüt schlagen. Was nervt Sie am meisten, wenn Sie mit den Öffis unterwegs sind, und wo könnte man hier ansetzen, wenn man für Verbesserungen sorgen will? Lassen Sie es uns wissen!