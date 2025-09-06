Graz gegen Fivers ab 18.30 Uhr im LIVESTREAM

Endlich geht es wieder los! Die HLA Meisterliga öffnet in dieser Woche die Pforten zur Saison 25/26. Auf krone.tv und im Stream auf krone.at sehen Sie ab 18:25 Uhr das Spiel zwischen der HSG Graz und den Fivers aus Wien-Margareten. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.