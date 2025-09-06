LIVE ab 12.30 Uhr: 3. Training für den Italien-GP

An einem eigentlichen Feiertag für Ferrari geht es für die „Scuderia“ nach dem „Salto nullo“ von Zandvoort beim Formel-1-Heimspiel in Monza um den ersten Saisonsieg in der WM. Feiern werden die Tifosi zumindest den 50. Jahrestag von Niki Laudas erstem, am 7. September 1975 im Ferrari fixierten WM-Titel. Das Rennen steht im Zeichen dieses Triumphes. Triumphe feierte zuletzt aber nur McLaren in Serie, das Nummer-1-Team ist erneut Favorit.