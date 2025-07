Evenepoel siegt im Zeitfahren, Pogacar neu in Gelb

In der Gesamtwertung verbesserte sich Gall um eine Position auf Rang 18. Bis zum Ende der Frankreich-Rundfahrt am 27. Juli in Paris steht nur noch ein Kampf gegen die Uhr auf dem Programm. Es handelt sich dabei am Freitag nächster Woche um ein 10,9 Kilometer langes Bergzeitfahren in den Pyrenäen.