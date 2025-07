Haftbefehle gegen Dodik und Kollegen aufgehoben

Dodiks Erscheinen bei der Behörde am Freitag war demzufolge mit Garantien verbunden gewesen, dass ihm keine Festnahme drohen würde. Dem Fernsehsender RTRS in der RS sagte Dodik anschließend, dass die Auflagen darin bestünden, dass er sich alle zwei Wochen bei der Polizei in Laktasi, seinem Wohnort in der RS, melden müsse. Er fühle sich nicht als Sieger, fügte er hinzu, sondern habe die Sache einfach satt.