Dodiks Festnahmeversuch in Sarajevo gescheitert

Die Polizisten umstellten ein Verwaltungsgebäude im Osten der Hauptstadt Sarajevo, in welchem sich Dodik aufhielt. Doch ihm loyale, schwer bewaffnete Sicherheitskräfte der Republika Srpska (RS) stellten sich der Exekutive in den Weg. Nach einigen Verhandlungen rückten die ausgerückten Mitglieder der Zentralpolizei wieder ab. Eine gewaltsame Ergreifung des Gesuchten wollte man unter allen Umständen vermeiden, hieß es in lokalen Medien.