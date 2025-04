Österreich belegt Dodik mit Einreiseverbot

Dodik dankt Orbán und Putin

In den vergangenen Tagen begab sich der 66-Jährige zunächst nach Israel, wo er an einer Konferenz teilnahm, und anschließen zu Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau. Nach seiner Rückkehr am Donnerstag bedankte sich Dodik sowohl beim serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić als auch bei Putin und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán für ihre „Unterstützung“.