Zwei frühe Rückkehrer bei Red Bull Salzburg

Seit 7. Juli, Montag, trainiert der FC Red Bull Salzburg wieder im Trainingszentrum in Taxham. Davon ausgenommen waren die Nationalspieler, der erst am Donnerstag, 10. Juli, erwartet werden. Eigentlich, denn manch einer scheint schon besonders heiß auf die kommende Saison zu sein. Mit Christian Zawieschitzky, Tim Trummer, Valentin Sulzbacher (trainiert in diesen Tagen noch individuell) und Jannik Schuster machten bereits vier österreichische U21-Kicker beim Restart mit. Am Mittwoch waren zwei weitere bekannte Gesichter zu sehen: Aleksa Terzic und Samson Baidoo.