„Für die Ziele muss jeder alles hinten anstellen“

„Ich habe bei der Klub-WM nicht gespielt. Deshalb können die Akkus gar nicht leer sein“, sagte ein bestens gelaunter Alexander Schlager zum zweiten Trainingsauftakt von Red Bull Salzburg in der Vorbereitung auf die Saison 2025/26. Das Abenteuer in den USA sei für die Bullen bereits ein guter Test für die kommende Spielzeit gewesen. „Wir hatten Pflichtspiele, um uns auf das vorzubereiten, was jetzt kommt, und konnten uns auch schon als Mannschaft finden“, sagte Trainer Thomas Letsch in Hinblick auf die erste Aufgabe in der Qualifikation für die Champions League gegen den SK Brann (23./30. Juli).