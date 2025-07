NHL-Star Marco Rossi lädt zum Training in Graz

Die Marco Rossi Eishockey Days presented by Merkur Versicherung wurden dank des Zusammenspiels engagierter Partner – darunter Graz99ers-Präsident Herbert Jerich und die STG/Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH – auf die Beine gestellt. Rossi hat bei diesem Camp am 2. und 3. August im Merkur Eisstadion in Graz-Liebenau für Kids der Altersklassen U9, U11 und U13+ nicht nur wertvolle Tipps parat, sondern wird auch Einblicke in die vergangene NHL-Saison bei den Minnesota Wild geben, in der er in 82 Spielen 60 Scorer-Punkte (24 Tore, 36 Assists) und in sechs Play-Off-Partien drei Zähler (zwei Tore, ein Assist) verbuchte.