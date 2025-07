Erfolgsband Granada löst sich nach zehn Jahren auf

Das war‘s! Nach zehn gemeinsamen Jahren gehen die Mitglieder von Granada getrennte Wege. Vier Studioalben entstanden seit dem Debüt der Mundart-Band „Granada“ 2016, das jüngste Album namens „1‘30“ kam erst 2024 heraus. Am 12. September gastieren Granada mit ihrer 10-Jahre-Jubiläumstour auf den Grazer Kasematten, das Konzert ist bereits ausverkauft. Sänger Thomas Petritsch verkündete am Montag überraschend auf dem Radiosender „Antenne Steiermark“, dass am 11. Oktober im Orpheum Graz ein „großes Baba“ stattfinden wird. Granada gehen nach zehn Jahren getrennte Wege.