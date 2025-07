„Halten das Gerumpel nervlich nicht mehr aus“

Dass die Straßen in Lichtenwörth, Bezirk Wiener Neustadt, noch ziemlich neu sind, sieht man sofort, wenn man in den idyllischen Ort einfährt. Es scheint, als wäre die Welt hier noch in Ordnung. Jedoch nicht für alle. Die Familie Müllner lebt seit 70 Jahren hier – direkt an der Durchzugsstraße.