Wer überträgt? Austria, Rapid, Salzburg live im TV

Für Österreich treten Sturm Graz im Play-off und Salzburg in der zweiten Quali-Runde zur Champions League, der WAC in der dritten Qualirunde zur Europa League sowie Rapid und Austria in der zweiten Qualirunde zur Conference League an. Fix mit einer Ligaphase planen können derzeit nur die Grazer, die bei einem CL-Play-off-Out in der Europa League weiterspielen würden.