„Ich bremse auch für Murmeltiere“ nimmt Fahrt auf

Das Echo ist beachtlich: Ende Juni konnte der Aufkleber „Ich bremse auch für Murmeltiere“ in Salzburg, Kärnten und Tirol aus der Sonntagsausgabe der „Krone“ entnommen werden. Seither bewegt er spürbar. Zahlreiche Leser schicken Fotos, berichten von Reaktionen auf Parkplätzen, an Ampeln, auf Passstraßen. Der sympathische Mankei-Sticker ziert längst nicht mehr nur Fahrzeuge im Hochgebirge. Auch in Städten, Tälern und weit über Österreich hinaus ist er auf Autos, Motorrädern und Fahrrädern unterwegs.