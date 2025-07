Bei den Glühwürmchen gehen die Lichter aus

In europäischen Volksmärchen werden sie als kleine „Wegweiser“ beschrieben: Das geheimnisvolle Leuchten der Glühwürmchen in lauen Sommernächten beflügelt seit jeher die Fantasie der Menschen. In Sagen und Erzählungen führen sie verirrte Wanderer durch die Dunkelheit oder geleiten verlorene Seelen nach Hause.