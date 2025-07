Djokovic und seine Tara erobern die Fan-Herzen

Tennis-Superstar Novak Djokovic eilt weiter von Rekord zu Rekord. In seinem 112. Spiel in Wimbledon feierte der Serbe seinen 100. Sieg, knackte damit in seiner einzigartigen Karriere eine weitere Schallmauer. „Das ist ein Privileg und klingt sehr gut“, lachte der 38-Jährige nach dem 6:3, 6:0, 6:4 gegen Landsmann Miomir Kecmanovic, mit dem er zum 17. Mal in das Achtelfinale im Rasen-Mekka einzog.