Finale gedreht! Mexiko gewinnt den Gold Cup

Mexiko musste im Finale einen frühen Rückstand wettmachen. Chris Richards brachte die USA bereits in der vierten Minute in Führung. Doch Raul Jimenez konnte in der 27. Minute ausgleichen. Edson Alvarez erzielte in der 77. Minute per Kopfball den Führungs- und letztlich Siegestreffer für die Mexikaner. Brenzlig wurde es noch in der zweiten Minute der Nachspielzeit, in der Mexikos Torhüter Angel Malagon einen Schuss von Patrick Agyemang aus kurzer Distanz parierte.