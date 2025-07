Pässe gefälscht, um Integrationsprüfung abzulegen

Mindestens sechsmal war es gut gegangen, doch beim wohl siebten Mal alarmierte eine Prüferin vom Integrationsfonds in Salzburg die Polizei, weil sich ein Nigerianer dort mit falschem Aufenthaltstitel ausgewiesen habe. So kam man dem 47-Jährigen auf die Schliche, der sich nun am Mittwoch im Landesgericht Linz wegen Fälschung besonders geschützter Dokumente verantworten muss.