Mit diesem Budget geht der GAK in die neue Saison!

Am Mittwoch fand die Generalversammlung des GAK statt – mit einem großen Aufreger. Was beim Klub in den letzten 13 Jahren seit der Neugründung überhaupt passierte, macht die Verantwortlichen um Vize-Obmann Matthias Dielacher stolz. Die „Krone“ kennt auch die Zahlen zum Budget, den Mitgliedern oder den verkauften Dauerkarten.