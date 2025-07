Europa glüht – und jetzt wird es noch heißer!

Alarmstufe Rot in Frankreich. Bei Temperaturen rund um 40 Grad steht das öffentliche Leben so gut wie still. Auch in Italien und Spanien gilt die höchste Hitzewarnstufe (siehe Video oben). In Österreich herrschen derzeit ebenso Wetterextreme, bis zu 38 Grad werden am Donnerstag erwartet. In Tirol kämpft man indes mit den Folgen der schweren Unwetter.