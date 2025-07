Wasserfilter „unnötig“, teilweise sogar gefährlich

„Better performance“, „mental freshness“, „natural beauty“: Für all das sollen laut Werbung Filter sorgen, die in Kannen, Flaschen oder am Wasserhahn platziert werden und so die Wasserqualität vermeintlich verbessern. Eine Studie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) widerlegt das nun teils drastisch. Von insgesamt 20 entnommenen Proben aus Wasserfilter-Kannensystemen, Filterflaschen, On-Tap-Systemen und Wasserfilter in Kaffeemaschinentanks mussten sieben – also mehr als ein Drittel – beanstandet werden.