Nach dem Hochwasser im Vorjahr bleibt „Restrisiko“

Am schlimmsten erwischte es bekanntlich Mauerkirchen, wo eine neue Siedlung „abgesoffen“ war. Hier war das Rückhaltebecken Sonnleiten in Helpfau-Uttendorf, das 440.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann, von einer „enormen Überlast“ betroffen gewesen. Obwohl die Schutzmaßnahme grundsätzlich funktionierte, bleibe bei zu viel Wasser, so der Bericht, immer ein „Restrisiko“ – in Mauerkirchen schlug es voll zu.