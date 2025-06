„Großfamilien erhalten weiter gute Unterstützung“

9000 Euro für eine syrische Großfamilie an Mindestsicherung und Familienbeihilfe. Auf diesem Bildungsniveau gibt es in ganz Österreich keinen einzigen Job, bei dem der Vater durch Arbeit verdienen würde, was er durch Nichtstun erhält. Dieses System frisst uns die Haare vom Kopf. Sehen Sie das anders?

Es gab ein bundeseinheitliches System, das wurde abgeschafft. Was uns von anderen Bundesländern unterscheidet ist, dass in Wien Kinder einen höheren Anspruch auf Mindestsicherung haben. Dazu bekenne ich mich nach wie vor. Das sollten wir uns auch weiterhin leisten. Ich bin nicht dafür, dass wir ein System aufgrund von Randphänomenen aufbauen, und das sind solche Großfamilien. Das ist kein Maßstab.