Drama auf Wiener Donauinsel: Leiche entdeckt

Schockfund auf der Wiener Donauinsel: Passanten entdeckten Dienstagnachmittag zwischen der Nord- und Floridsdorfer Brücke eine im Wasser treibende Leiche. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien bargen den Körper eines rund 40-jährigen Mannes.
Passanten hatten gegen 14.50 Uhr den Fund gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Wien brachte die Leiche bei der Donauinsel an Land. Bei der Bergung wies die Wasserleiche Kopfverletzungen auf.
Fremdverschulden nicht ausgeschlossen
Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Verstorbene dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein. Da sowohl am Leichnam als auch in der Umgebung Spuren festgestellt wurden, kann laut Polizei ein Fremdverschulden derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen und steht in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Ob tatsächlich ein Verbrechen vorliegt, soll nun die gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen.
